Figliolo fa saltare i nervi a Bersani Sfuriata a Gruber | Lo capisce un bambino

(Di martedì 27 giugno 2023) Il governo nel Cdm odierno ha scelto il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna e nelle altre zone alluvionate: sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo, l'alpino esperto di logistica che gli italiani hanno conosciuto quando l'allora premier Mario Draghi lo ha messo a capo dell'emergenza Covid. Una nomina che spazza via l'ipotesi che alla guida della macchina della ricostruzione voleva Stefano Bonaccini, il governatore emiliano chiesto a gran voce dal Pd. Pier Luigiin particolare non sembra digerire la scelta del governo di Giorgia Meloni e nella puntata di martedì 27 giugno di Otto e mezzo, su La7, perde la pazienza con la conduttrice Lilli. "Non han voluto fare una cosa fatta per bene", affermache dice che in Emilia-Romagna "non è arrivato un soldo, non ci sono misure vere. Figliuolo? ...