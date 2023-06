Figli coppie LGBTQ+ | l' ipocrisia dell' indignazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Lo scrittore André Gide disse che si comincia ad invecchiare quando si perde la forza di indignarsi. Sacrosanto, ma non in questo caso. Perchée due l’una: o sto davvero invecchiando o nel bailamme che certe notizie suscitano c’è la mano ipocrita di un’informazione giornalistica che crea solo sensazionalismo fine a se stesso. La notizia: la Procura di Padova impugna 33 atti di nascita di bambini di due madri. O ancora: il Tribunale di Milano annulla la trascrizione'atto di nascita relativo alo di due papà, nato all'estero attraverso la maternità surrogata.E da dove nascerebbe lo stupore? Chi si indigna pensa forse di vivere in un Paese che consente di acquistare uno partorito da altra donna che lo cede per contratto e previo pagamento di compenso? L’Italia, come la Germania, la Francia, Malta, la ...

Poi, a marzo, a Milano, il blocco all'anagrafe deidiomogenitoriali. Ora il caso di Padova. Quali sono i presupposti E quali i poteri dei sindaci È polemica sul caso della procura di ...In aggiunta a queste bisogna sempre sorvegliare i proprie i propri vicini in prossimità dell'... Articoli più letti Temptation Island sta per tornare: le, la data di messa e tutte le ...Sono tuttegiovani, non sposate e senzain comune che si trovano a un bivio del loro rapporto e devono capire se e come andare avanti. Per 21 giorni levivranno separate in due ...

Annullate le registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali: la reazione del sindaco Sala MilanoToday.it

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono gli ospiti della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast di Diletta Leotta, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribu ..."Per lui ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia. Perché a lui dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che...": è ricominciato Temptation Island e ...