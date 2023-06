Figli coppie LGBTQ+ | l' ipocrisia dell' indignazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Lo scrittore André Gide disse che si comincia ad invecchiare quando si perde la forza di indignarsi. Sacrosanto, ma non in questo caso. Perchée due l’una: o sto davvero invecchiando o nel bailamme che certe notizie suscitano c’è la mano ipocrita di un’informazione giornalistica che crea solo sensazionalismo fine a se stesso. La notizia: la Procura di Padova impugna 33 atti di nascita di bambini di due madri. O ancora: il Tribunale di Milano annulla la trascrizione'atto di nascita relativo alo di due papà, nato all'estero attraverso la maternità surrogata.E da dove nascerebbe lo stupore? Chi si indigna pensa forse di vivere in un Paese che consente di acquistare uno partorito da altra donna che lo cede per contratto e previo pagamento di compenso? L’Italia, come la Germania, la Francia, Malta, la ...

... Raffaella Schifino , mamma dei suoiRebecca e Iacopo. 'Abbiamo vacillato parecchie volte - ... Quando sento alcuneche dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che ...Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono tra lepiù apprezzate che si sono formate nella Casa del Grande Fratello Vip in sette edizioni in chiave 'famosa'. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi dopo il GF Vip Per via del loro 'basso profilo'...... nel quale si chiede di fatto ai paesi europei di registrare anche inati daomogenitoriali o con la maternità surrogata. Non è la prima volta che l'eurodeputata - che a Bruxelles è ...

Figli coppie gay, Mussolini: "I loro diritti non dipendono dal tipo di famiglia" - Mondo Agenzia ANSA

Sì, sono figli di papà. Ma non in quel senso. Anzi, per loro la strada è stata addirittura più dura, dato il cognome pesante che da sempre si portano dietro. Parliamo di Marcus Thuram e Timothy Weah, ...L'esponente di Forza Italia ha presentato un emendamento alla relazione del Parlamento europeo sui diritti umani (ANSA) ...