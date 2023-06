Figc e Viminale contro l' antisemitismo | vietato un numero di maglia

ROMA - Alleanza tra calcio e politica nella lotta all'antisemitismo con la dichiarazione d'intenti firmata aldal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi , dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , e dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Giuseppe Pecoraro ......d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio sottoscritta oggi altra il ... ha aggiunto Abodi che ha poi sottolineato la presenza di Marco Brunelli , segretario generale della...della dichiarazione d'intenti per la lotta all'antisemitismo nel calcio firmata aldal ... Un impegno che vedrà coinvolta anche la, pronta a portare avanti la battaglia "a nome di tutto il ...

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Combattere l’antisemitismo nel calcio per estirpare un fenomeno ancora troppo presente negli stadi italiani. E’ questo l’obiettivo della dichiarazione ...Nel documento, ha ricordato il titolare del Viminale, "viene recepita a livello di codice etico ... interno dell'ambiente sportivo riusciremo a diffondere questo messaggio". "Figc, Leghe, calciatori, ...