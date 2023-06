Festival di Glastonbury | un evento unico nel suo genere

(Di martedì 27 giugno 2023) L’edizione deldi2023 è giunta al termine. Un appuntamento iconico nel calendario degli eventi musicali estivi, che si contraddistingue per un’estetica più grunge e rock ‘n’ roll. Dal 21 al 25 giugno ha ospitato i nomi inglesi più gettonati. Cinque giornate intense di musica ed esibizioni dal vivo per ilpiù famoso del Regno Unito, che ha fatto il tutto esaurito. Ilinglese didi- Photo Credits MusicamoreSi è concluso il 25 giugno ildi, il più famosomusicale d’Europa che ogni anno si tiene alla Worthy Farm di Pilton, in Inghilterra, a una decina di chilometri da, la cittadina a cui ...

È un tripudio di emozione, gratitudine e commozione l'ultimo concerto di Sir Elton John in Gran Bretagna, in occasione della quinta giornata del prestigioso. "Sono così felice di essere qui. Non lo dimenticherò mai", ha detto il cantautore 76enne avvolto da un completo d'oro lucido di fronte a circa 120mila persone. "Non avrei mai ...Lo scorso anno Paul McCartney era lì, al, per lavoro, come headliner. L'ambiente evidentemente gli è piaciuto ed ha deciso di tornarci anche quest'anno però da "semplice" spettatore e non in mezzo alla folla. L'81enne ...Visto che la stagione deiè nel suo vivo, c'è qualcuno che si è divertito a prendere questi cliché partendo dalsimbolo dell'estate europea,. Quei qualcuno sono Munya ...

I Maneskin infiammano il palco del Glastonbury Festival Agenzia ANSA

Il pubblico del Festival musicale inglese ha intonato «Someone you love» al posto del cantante che era in difficoltà ...L'esibizione al Glastonbury Festival è l'addio della star alle scene: «È una notte molto speciale ed emozionante per me» ...