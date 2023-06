Ferretti sbarca a Piazza Affari e debutta in borsa a Milano

(Di martedì 27 giugno 2023)Group e la nautica di lusso approdano a: il brand guidato da Alberto Galassi ha cosìto insu Euronext Milan, listino azionario milanese gestito daItaliana. Per celebrare il traguardo, il colosso italiano ha ormeggiato al centro dellaun bellissimo Riva Anniversario, appartenente alla serie limitata nata per celebrare i 60 anni dell’iconico Riva Aquarama. Positivo il debutto diinAl fianco della barca anche una mostra fotografica su Riva, il brand iconico nel mondo della nautica. Al suo debutto,è partito immediatamente molto forte aprendo a 3 euro e arrivando a 3,14% con un rialzo di oltre il 4% e arrivando a un minimo di 3,92 euro. Al momento ...

Group , leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso e navi da diporto, è sbarcato su Euronext Milan . "si è quotata finalmente sulla Borsa Milano, dopo un percorso complesso che ci vede quotati a Hong Kong dal marzo del 2022 con un primo listing di componente essenzialmente primaria - quindi ...Senza di lui e senza il gruppo Weichai non saremmo arrivati fin qui', ha evidenziato Galassi prima di rivelare che il 2023 sarà in assoluto il miglior anno nella storia di. Presenti, durante ...Quella die' la nona ammissione da inizio anno su Euronext Milan e porta a 226 il numero delle societa' attualmente quotate su questo mercato. Al fine dell'ammissione su Euronext Milan, ...

Ferretti sbarca a Piazza Affari. Galassi: "Il 2023 sarà il nostro miglior anno" Forbes Italia

Come annunciato, Ferretti Group porta la nautica di lusso a Piazza Affari. Il Gruppo guidato dall'amministratore delegato, Alberto Galassi, ha festeggiato oggi il debutto su Euronext Milan, listino az ...