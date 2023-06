Fedez risponde alle critiche di Gerry Scotti | scontro a distanza e chiarimento

(Di martedì 27 giugno 2023) È ufficialmente guerra tra. Tutto è partito dal conduttore televisivo, che non ha esitato a criticare il rapper e il suo fortunato podcast, Muschio Selvaggio. Lo storico presentatore Mediaset, con un video su TikTok, ha ironizzato sul format che il marito di Chiara Ferragni ha creato con Luis Sal prima del burrascoso divorzio tra il cantante e lo youtuber che tanto ha fatto discutere nell'ultimo periodo. E la replica di Federico Lucia non si è fatta attendere... Cosa ha dettosue Muschio Selvaggio "È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“, ha dichiaratoin un video pubblicato sui social network in cui ...

Gerry Scotti punge Muschio Selvaggio, Fedez risponde

