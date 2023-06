Federica De Pascale presidente dei Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 giugno 2023)Deè il nuovodeidi, l’associazione che rappresenta a livello nazionale le imprese a carattere industriale che operano nel settore della produzione delle calzature. E’ quanto si legge in una nota. Classe 1999, subentra ad Elisa Lanciotti e resterà in carica per il quadriennio 2023-2027. Studi in corso presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università Federico II di Napoli, Deè figlia d’arte e lavora nell’azienda di famiglia Calpierre fondata negli anni sessanta dal nonno Ciro De. Formazione, inclusione e coinvolgimento, trasversalità con le differenti associazioni di categoria sono gli asset su cui si snoda il programma della neoeletta ...