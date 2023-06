Fecondazione | studio italiano conferma | anche età uomo influisce su risultati Pma

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) –l’età dell’e i parametri del liquido seminale hanno un ruolo nella riuscita di un ciclo di procreazione medicalmente assistita. Su questo argomento è da tempo in atto un approfondimento scientifico in tutto il mondo e i dati raccolti in Italia dal gruppo Generano l’esistenza di un possibile legame fra i cosiddetti outcome, cioè idi un trattamento per l’infertilità. A evidenziarlo è unopresentato come poster oral al 39esimo congresso della Società europea di medicina della riproduzione ed embriologia (Eshre), in corso a Copenhagen in Danimarca. “In questo– afferma Rossella Mazzilli, androloga del centro Genera di Roma – ci siamo domandati quale fosse l’impatto dei parametri seminali e dell’età paterna sui ...