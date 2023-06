‘Fashion to Reconnect’ alla XXV edizione di ‘Arte al Centro’ per una trasformazione sociale responsabile

Leggi su funweek

(Di martedì 27 giugno 2023) Inaugurata domenica 25 giugno, Arte al Centro raggiunge la sua la venticinquesimae conferma la sua formula tra mostre, incontri e seminari. Al centro della rassegna, il racconto di pratiche artistiche didei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dsua rete internazionale. A ispirare la manifestazione è la domanda su come l’arte possa porsi al centro di processi di cambiamentofondati sulla responsabilità. Per esplorare le possibili risposte a questa domanad, Cittadellarte dal 1998 si impegna nell’organizzazione di Arte al Centro presso Fondazione Pistoletto (Biella). Tra gli allestimenti di quest’anno, Tiziano Guardini ha curato la mostra Fashion To Reconnect con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana. Ispirata al nuovo equilibrio ...