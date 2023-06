Fabio Panetta verso la guida di Bankitalia | il governo avvia l’iter per la nomina del nuovo governatore

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) Il banchiere della Bcesempre più vicino alladi. Come rivela il Sole 24 ore, che cita fonti del, nel Cdm di oggi 27 giugno è partitoche porterà il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea a succedere a Ignazio Visco, attualedella Banca d’Italiato il 1 novembre 2011. Visco si prepara a concludere il suo secondo mandato il prossimo novembre., 63 anni, fa parte del Board esecutivo della Bce dal 2020. Per il banchiere si tratta di un ritorno in via Nazionale, dopo una lunga carriera in, di cui è stato direttore generale dal 2019 al 2020. In precedenza, dal 2012 al 2019, ha fatto parte ...