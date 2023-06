Fabio Fazio | la campagna acquisti | ribaltone-Nove | chi porta con sé a Che tempo che fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Il trasloco di Cheche fa suè ormai cosa certa. L'ultima indiscrezione però, rita da TvBlog, vede Tommaso Zorzi nel cast fisso del programma di. Pare, tra l'altro, che l'ex gieffino e il conduttore abbiano lo stesso agente. Zorzi, inoltre, non è un volto sconosciuto su canale: nel 2021 ha vestito i panni di giurato nel programma Drag Race Italia. Ruolo non riconfermato quest'anno. Ma non è tutto. Perché sempre sulla stessa rete l'influencer ha preso parte anche ad altri due programmi: Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?. In ogni caso, non si sa quale sarebbe eventualmente il ruolo assegnato a Zorzi nel programma ex Rai. È probabile che i dettagli escano fuori il prossimo 13 luglio, quando verranno presentati a Milano i ...