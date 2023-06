F1 | Toto Wolff | “Mick Schumacher in Red Bull? Mai detta una cosa del genere…”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il mercato piloti all’interno del circus della F1 fa riempire di tensioni anche i manager e il management delle scuderie, soprattutto se in ballo ci sono nomi grossi e pesanti.è stato l’oggetto del contendere di questi giorni. Gestito da, il pilota tedesco è finito al centro di un botta e risposta verbale fra lo stessoed Helmut Marko che, negli scorsi giorni, avrebbe rivelato che il team principal della Mercedes avrebbe organizzato, da manager di, un incontro con Redper proporre il giovane pilota teutonico alla scuderia anglo-austriaca. “Perché – ha tuonato Helmut Marko ai microfoni di Sport1 – dovremmo prendere? È un pilota Mercedes, il signorè responsabile per ...

Questo fine settimana, inoltre, la casa anglo - tedesca potrebbe fare un ulteriore step in vista del Gran Premio d'Austria , gara di casa del suo Team Principal. I miglioramenti ...Nonostante le modifiche, che di fatto hanno straformato l'attuale monoposto in una versione B della precedente,predica calma. Il team principal della Stella ritiene infatti che la strada ...Dopo le prime indiscrezioni su chiarimenti in merito al budget cap 2022 richiesti dalla FIA, la Mercedes mette le mani con il team principalche assicura trasparenza: 'Abbiamo un team di 46 persone che se ne occupa, noi siamo regolari' di Giulia Toninelli D opo il caos scatenato lo scorso anno dalla Red Bull, risultata colpevole ...

Toto Wolff mette le mani avanti: "Noi regolari con il budget cap, abbiamo un team di 46 persone..." - MOW MOW

Il mercato piloti all'interno del circus della F1 fa riempire di tensioni anche i manager e il management delle scuderie, soprattutto se in ballo ci sono nomi grossi e pesanti. Mick Schumacher è stato ..."Abbiamo fatto grossi progressi, ma il vantaggio di Max è ancora troppo grande" ha ammesso il team principal della Mercedes.