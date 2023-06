F1 | i precedenti della Ferrari nel GP d’Austria Sono passati 20 dall’unico back-to-back del Cavallino Rampante

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Il mese di luglio si annuncia oltremodo impegnativo per la Formula Uno. Domenica 2 verrà affrontata la prima di quattro gare programmate nell’arco di sole cinque settimane! Insomma, ci si vuole proprio guadagnare la pausa estiva del mese di agosto! Il periodo di fuoco comincia a Spielberg, dove si disputerà il Gran Premio, appuntamento con il quale lanon ha mai avuto grandissimo feeling, avendovi raccolto “solo” 6 successi. Cionondimeno ognuno di essi, per una ragione o per un’altra, ha lasciato il segno negli annaliScuderia di Maranello. È proprio ila conquistare l’edizione inaugurale. Il 23 agosto 1964 si corre sulle piste d’atterraggio dell’aerodromo Hinterstoisser di Zeltweg. La prova è caratterizzata da tantissimi ritiri, causati principalmente dalla ...