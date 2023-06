Europeo U21 | Italia | appuntamento da non fallire | battere la Norvegia per andare ai quarti | l''1' a 1 | 65

(Di martedì 27 giugno 2023) Tutto in 90 minuti. A Cluj, mercoledì sera, la Nazionale Under 21 si gioca la qualificazione aidi finale dell'e la...

Nell'Under 21 tutto ancora da decidere nel Gruppo A per l'accesso ai quarti di finale. Successo ...00 EUROPA EUROPEIOlanda- Georgia18:00 Portogallo- Belgio18:00 Croazia ...È stato un inizio dipositivo per Gnonto . L'attaccante, che è finito nel mirino della Juventus , ha realizzato un gol nel corso del match vinto dagli azzurrini contro la Svizzera . Domani, l'Italia si giocherà la ...ITALIA - NORVEGIA, I MARCATORI Nessuna nazionale ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto all'Italia nelle prime due sfide della fase a gironi di questo: quattro, al pari di ...

Juve, guarda Gnonto: la sua statistica domina l'Europeo U21 con l'Italia Corriere dello Sport

Il successo contro la Svizzera ha ridato entusiasmo agli Azzurrini, che sfidano i norvegesi nell’ultimo impegno del Gruppo D. Pellegri e Colombo in pole position per un gol, il trionfo finale resta a ...I rossocrociati di Patrick Rahmen impegnati domani sera a Cluj contro la Francia per proseguire la loro strada a Euro 23 ...