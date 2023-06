Europei Under 21 | reti inviolate tra Croazia e Romania | entrambe lasciano la competizione

Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia U21, alla vigilia della sfida contro la Norvegia Paolo Nicolato, ct dell'Italia21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Norvegia. LE PAROLE - "Ho detto sin dall'inizio che questo sarebbe stato un girone difficile, c'è grande qualità e sono tutte partite che ...Lo ha dichiarato il ct della nazionale21 Paolo Nicolato alla vigilia del match contro la Norvegia, ultima gara della fase a gironi deglidi categoria. "La squadra norvegese è una bella ...Tanti errori individuali dell'Ucraina contro la Spagna. E alla fine un autogol permette alle Furie Rosse di agguantare l'1 - 1 nel match della terza giornata degli21. Su tocco di Camello, Riquelme è penetrato in area e ha servito un cross. Da qui il pasticcio: Syrota rinvia su Zhelizko che è involontariamente autore di uno sfortunatissimo autogol ...

Europei Under 21, De Ketelaere e il Belgio eliminati: tifosi del Milan sul piede di guerra Virgilio Sport

Sono degli Europei Under 21 horror per gli arbitri. Senza Goal Line Technology e senza VAR i giovani fischietti ne stanno combinando di ogni. Dopo gli orrori commessi nella gara tra Italia e Francia, ...È il rigore all'89' trasformato da Tiago Dantas per il Portogallo nella sfida contro il Belgio a regalare ai lusitani l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La Nazionale allen ...