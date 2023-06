Europei Under 21 | l' Italia si qualifica se | tutte le combinazioni

Questa volta riguarda gli21 in Romania e il destino degli Azzurrini del ct Nicolato , che rischiano la beffa anche in caso di vittoria contro la già eliminata Norvegia . La situazione -...Nell'ultima partita del girone D degli21 contro la Norvegia, l'Italia di Nicolato si gioca la qualificazione ai quarti di finale. La classifica è guidata dalla Francia a quota 6, con azzurri e Svizzera a 3 e norvegesi a zero.... l'evento principale dell'anno per la categoria18; i migliori però potranno ambire ad una maglia per i campionati20 di Gerusalemme, la rassegna della categoria superiore, ma ...

Più difficile di una finale: Italia Under 21 alla resa dei conti contro distrazione e sfortuna RaiNews

ROMA - Novanta minuti per essere tra le migliori otto d'Europa. L'Italia U21 chiude il girone agli Europei di categoria sfidando domani sera ...