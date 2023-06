Europei Under 21 | Italia ai quarti a quota 1 | 55

L 'Italia U21 chiude il girone aglidi categoria sfidando domani sera la Norvegia U21 , ... Se l'si gioca a 2,10 ecco che lo stesso risultato esatto del 2004 è offerto a 9,00 per l'Italia ...Commenta per primo Mercoledì 28 Giugno alle 20:45 va in scena Italia - Norvegia, la terza e decisiva partita del girone D degli21. Gli azzurrini di Nicolato si giocano la qualificazione ai quarti di finale e pagano la sconfitta - piuttosto contestata per evidenti errori arbitrali - nell'esordio contro la Francia ...Leggi anche21: una vittoria potrebbe non bastare Golf, la Ryder Cup finalmente in Italia La vittoria del secondo campionato di fila, per Milano, premia la compattezza d'un gruppo che, ...

Tutto in 90 minuti. A Cluj, domani sera, la Nazionale Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo e la possibilità di restare in corsa per un posto ai Giochi Olimpici del 2024 ...Vincere e poi sperare che non arrivi il biscotto: l’ Italia Under 21 arriva all’ultima giornata del suo girone degli Europei di categoria con la qualificazione ancora in bilico. Si gioca tutto contro ...