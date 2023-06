Europei Under 21 2023 | Spagna ai quarti da prima classificata | 2-2 con l’Ucraina seconda

(Di martedì 27 giugno 2023)si illude fino al 91?, ma deve accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro lache vale ‘solo’ la qualificazione daaidegli21. Saranno quindi le ‘Furie Rosse’ ad affrontare al prossimo turno ladel gruppo D, il girone che vede in corsa anche l’Italia. Laperò ha dovuto faticare e non poco di una partita condizionata dai tanti errori individuali, da una parte e dall’altra. Al 6? Ocheretko con un passaggio orizzontale regala un rigore in movimento a Camello che a tu per tu con Neshcheret si fa ipnotizzare dal portiere. Due minuti dopo Viunnyk penetra in area ma in uscita Agirrezabala lo mura. Al 18? il portiere ucraino perde palla su contatto con Riquelme, ...

Reti inviolate tra Croazia e Romania, termina così l'avventura delle due nazionali agli21. Primo tempo a reti inviolate ma equilibrato e caratterizzato da occasioni eclatanti. E' il 23simo quando la Romania spreca l'occasione del vantaggio con il tiro di Popescu , ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Croazia - Romania, ultima giornata valevole per i gironi degli21. CROAZIA: Pandur 7, Sigur 6.5, Franjic 6 (46 Galesic 6.5), Perkovic 6.5, Krizmanic 6, Vidovic 6 (67 Sego 6), Hodza 6 (46 Prsir 5), Bulat 6.5 (79 Palaversa 6), Baturina 6.5, Frigan 6.5,...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata dei Campionati21 CLUJ - NAPOCA - Mercoledì 28 giugno, allo Stadio Dr. Constantin Rdulescu di Cluj - Napoca, la ...

Sono degli Europei Under 21 horror per gli arbitri. Senza Goal Line Technology e senza VAR i giovani fischietti ne stanno combinando di ogni. Dopo gli orrori commessi nella gara tra Italia e Francia, ...Paolo Nicolato, ct dell'Under21 azzurra, si è così espresso in conferenza stampa su Tonali: "Del suo trasferimento non abbiamo parlato. Per me è un giocatore ...