Europei U21 | la Georgia ai quarti e la Spagna vince il girone al 90? | CLASSIFICHE

(Di martedì 27 giugno 2023) In attesa della partita decisiva dell’Italia contro la Norvegia, si sono registrati risultati clamorosi nelle altre partite dell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Vera e propria impresa dellache pareggia contro l’Olanda, chiude ilal primo posto e stacca il pass per idi finale. Al secondo posto il Portogallo, protagonista del successo contro il Belgio con il risultato di 2-1. Nell’altroil primo posto è della, grazie al pareggio nello scontro diretto contro l’Ucraina, 2-2 il risultato finale con un gol al 90?. Partita anche tra eliminate, Croazia e Romania. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. LE5 AIPORTOGALLO 4 AI ...

...due rappresentative giovanili risale al 16 novembre 2020 quando alle qualificazioni per gli... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI SVIZZERA- FRANCIA] SVIZZERA: . A ...Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia, alla vigilia della sfida contro la Norvegia Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Norvegia. LE PAROLE - "Ho detto sin dall'inizio che questo ...Paesi Bassi e Belgio a casa, Georgia e Portogallo ai quarti, in qualit di prima rispettivamente seconda. Agli, il verdetto emesso dal Gruppo A di quelli sorprendenti. Grazie all'1 - 1 contro la truppa arancione nella terza sfida, i padroni di casa sono riusciti a difendere primato ed imbattibilit ,...

Europei U21, eliminato il Belgio di De Ketelaere: la Georgia fa la storia anche senza Kvara Tutto Napoli

Sono degli Europei Under 21 horror per gli arbitri. Senza Goal Line Technology e senza VAR i giovani fischietti ne stanno combinando di ogni. Dopo gli orrori commessi nella gara tra Italia e Francia, ...È il rigore all'89' trasformato da Tiago Dantas per il Portogallo nella sfida contro il Belgio a regalare ai lusitani l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La Nazionale allen ...