Euro U21 | se l'Italia passa | l'aspetta la Spagna 2-2 spettacolo con l'Ucraina | passano Georgia e Portogallo

Commenta per primo Sono degli Europei Under 21 horror per gli arbitri. Senza Goal Line Technology e senza VAR i giovani fischietti ne stanno combinando di ogni. Dopo gli orrori commessi nella gara tra ...Db Cluj (Romania) 22/06/2023 -2023 / Francia - Italia/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Nicolato Agli Europei Under 21, l'Italia di Nicolato giocherà la sua ultima partita ...Ecco allora che il belga potrebbe essere ceduto , ma servirebbe che una qualsiasi società lo paghi 28/30 milioni diper non sfociare nella minusvalenza, termine bannato dagli uffici di via Aldo ...

Euro U21, Italia-Norvegia: Nicolato tra sogno quarti e rischio biscotto Virgilio Sport

Sono degli Europei Under 21 horror per gli arbitri. Senza Goal Line Technology e senza VAR i giovani fischietti ne stanno combinando di ogni. Dopo gli orrori commessi nella gara tra Italia e Francia, ...Il Milan sperava in un buon Europeo U21 di De Ketelaere anche in virtù di una possibile vetrina mercato, invece l’annata del belga resta storta: appena un assist in stagione con il Milan e eliminato a ...