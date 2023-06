Euro U 21 | Georgia | Portogallo | Spagna e Ucraina ai quarti

(Di martedì 27 giugno 2023)conquistano idi finale deglipei Under 21 in corso nella stessae Romania. I padroni di casa, spinti da un pubblico numerosissimo, grazie all'1 - 1 con l'...

Commenta per primo Primi verdetti nella fase a gironi diUnder 21 in Romania e: nel gruppo A, lapadrona di casa ha pareggiato 1 - 1 contro l'Olanda assicurandosi il primo posto davanti al Portogallo , che ha soffiato la qualificazione ...Gruppo A- Olanda 1 - 1 Portogallo - Belgio 2 - 15, Portogallo 4, Olanda 3, Belgio 2. Gruppo B Romania - Croazia 0 - 0 Spagna - Ucraina 2 - 2 Spagna e Ucraina 7, Croazia e Romania 1. ...... con il passaggio ai quarti dellae proprio del Portogallo . Stagione finita, quindi, per ... ma servirebbe che una qualsiasi società lo paghi 28/30 milioni diper non sfociare nella ...

Riepilogo EURO Under 21, martedì: Georgia e Portogallo avanti, la ... UEFA.com

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Georgia e Portogallo conquistano i quarti di finale degli Europei Under 21 in corso nella stessa Georgia e Romania. I padroni di casa, spinti da un pubblico numerosissimo, graz ...L'Italia ha la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei di calcio Under21 in corso di svolgimento tra Romania e Georgia. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro la Norvegia per pote ...