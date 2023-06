(Di martedì 27 giugno 2023) Ilindi questi giorni non sarà caratterizzato solamente dal caldo, anzi, sono in arrivo temporali anche molto forti che potranno rovinare questo periodo dell’a moltini. A farci sapere cosa sta per accadere è 3B, che si è soffermato sulle previsioni. Scoperte non solo le date nelle quali illa farà da padrona, ma anche le zone che saranno maggiormente coinvolte da questa instabilità che farà anche abbassare le temperature. Sicuramente l’inizio dell’ultima settimana di giugno è iniziata con un, contraddistinto da un caldo inproveniente dall’Africa. Ma i temporali sono ormai dietro l’angolo e creeranno non pochi disagi in alcune aree della nostra Penisola. Le prime avvisaglie ci saranno già nel ...

Un'irresistibile serie di opportunita' In vista dell', riteniamo che la strada sia libera. L'...nel corso dell'anno vengono gia' scambiate come tali e la Federal Reserve sta facendo una...Lo show non era andato in onda nell'del 2022, quando Ultima fermata non riuscì a fare breccia nel cuore degli spettatori. Unache evidentemente pagato , visti gli ascolti della puntata ...Ora l', un momento dima anche l'anticamera che porta direttamente alla preparazione atletica: ' L'è il momento in cui in primis torno a casa e mi godo la famiglia visto che ...

Estate 2023, italiani pronti alle vacanze ma solo il 27% viaggerà all’estero Sky Tg24

Il reality targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia debutta con il 26,14% di share e si aggiudica la prima serata di lunedì 26 giugno: la pausa ha pagato ...Torna a Scarlino, in provincia di Grosseto, per l'estate 2023 il cartellone di eventi estivi "Scarlino Estate". Il programma ...