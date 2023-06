Estate 2023 a Pomezia e Torvaianica | tutti gli eventi in programma | calendario completo

Letizia di Spagna, il look low cost dell'. Dopo averla vista con un magnifico abito nero che ... dove giocheranno i Mondiali del. Dunque, Donna Letizia nella Ciudad del Fútbol per trascorre ...Stava giocando a beach volley insieme a uno dei due figli quando è stato colto da un attacco di cuore . Il gelo è piombato in una calda serata d'inizionell'impianto sportivo di via Bologna, a Marcelli di Numana . La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente. Per un'ora il personale del 118 ha tentato disperatamente di rianimare ...... si è tenuta questa mattina, in sala consiliare, la presentazione degli eventi culturali inseriti nel programma GiuliaEventi. Si è trattato di un discorso a più voci che ha ...

Il caldo peggiore dell’estate quando lo avremo, deve ancora arrivare Meteo Giornale

Con “Giovedì facciamo centro” entra nel vivo la programmazione dell’estate di Montevarchi, realizzata in collaborazione con Centro Commerciale Naturale, Pro Loco, comitati e associazioni cittadine. Tr ...L ’estate è iniziata e la lista delle attività da fare a Castione della Presolana è già lunghissima e piena di offerte per tutti. La protagonista della serata di apertura sarà quest’anno la famiglia.