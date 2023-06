ESCLUSIVO – I manager di Atlantia | “Al ministero quelli del Pd sono tutti preoccupati Renzi compreso Sanno che non hanno controllato”

(Di martedì 27 giugno 2023) Fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la guardia di finanza intercetta contatti di altissimo livello tra i vertici die politici, parlamentari, lobbisti, uomini vicini al governo e ministri. Una tela intessuta per provare a scongiurare la revoca delle concessioni. Mentre sullo sfondo prende forma una trattativa, quella fra Cassa depositi e prestiti e Autostrade, dai contorni spesso poco chiari. I rappresentanti della concessionariaspiazzati dall’atteggiamento del Movimento Cinque Stelle, che porta avanti pubblicamente la soluzione della revoca delle concessioni, edifficoltà ad avviare contatti con la nuova ministra delle Infrastrutture del Pd Paola De Micheli, definita in modo sprezzante una “leggerona”. In questo contesto, i rappresentanti dirispolverano antichi rapporti, nel ...

Vedi Anche- Così iAtlantia tentarono di far saltare la revoca delle concessioni. L'audio: "Abbiamo parlato con Alpa. Arriviamo a Conte" 'Io non ho capito invece bene - ha ...... bardel Gucci Giardino 25 di Firenze ). In perfetta armonia con la spiaggia leggendaria ... Infine, non poteva mancare un servizio extra: garantire un'esperienza di acquisto quanto mai ......più tradizionale la gestione del "database aziendale" è appannaggio praticamentedell'IT, ... Poi sono arrivati i primi sovrani illuminati ,visionari capaci di trascinare la propria ...