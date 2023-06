ESCLUSIVO – Così i manager Atlantia tentarono di far saltare la revoca delle concessioni L’audio | “Abbiamo parlato con Alpa Arriviamo a Conte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Fra l’autunno del 2019 e l’inizio del 2020 idi, sotto scacco per la minaccia di, danno l’assalto al premier Giuseppee ai ministri del Movimento Cinque Stelle. Dopo l’estate del Papeete, la Lega è uscita dalI, ed è stata sostituita dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle. Dalla nuova compagine di governo è stato escluso Danilo Toninelli, tra i più strenui sostenitori della. Il garante del programma condiviso, per i Dem, è l’ex ministroInfrastrutture Graziano Delrio, sul quale idi, come si capisce dalle intercettazioni, contano per provare ad avvicinare la neoministra Paola De Micheli, definita nelle intercettazioni ...