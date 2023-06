Equitazione | i convocati dell’Italia per lo CSIO di Falsterbo di salto C’è Emanuele Gaudiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Verso metà luglio. La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso noti i, specialità, per quanto riguarda lodi, in Svezia, che si terrà dal 13 al 16 luglio prossimi Nella quarta tappa della Divisione 1 del Longines FEI Jumping Nations Cup, i colori azzurri saranno rappresentati da:Camilli con Odense Odeveld, Giampiero Garofalo con Max Van Lentz Schrans,con Julius D e Crack Balou, Francesco Turturiello con Quite Blou e Alberto Zorzi con Highlight W e Floyd. Il Capo Equipe sarà Marco Porro, con Ugo Carozzo a svolgere le mansioni da veterinario di squadra, mentre Francesca Ciriesi e Andrea Benatti concorreranno a titolo individuale. L’obiettivo del team azzurro è quello di cercare di ottenere il massimo nella ...

