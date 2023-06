Enoe Bonfanti | moglie di Vittorio Feltri | si racconta | “Lui maschilista? No | considera le persone come persone | maschi o femmine che siano”

(Di martedì 27 giugno 2023) Ha trascorso gran parte della sua esistenza accanto a, che da poco ha compiuto 80 anni e per l’occasione si èto al Corriere della Sera. Adesso è il turno didel giornalista bergamasco da ben 55 anni, che ha svelato altri particolari della vita insieme a un gran “borbottone”,lei stessa ha definito il marito. Il primo ingrediente per trascorrere le giornate insieme al fondatore di Libero? Sicuramente la pazienza: “Tanta. Mi è venuto in soccorso il fatto che lavorava molto per cui ci si incontrava poco”, ha commentato ironicamente la. E sui tradimenti subiti, che il marito ha indicato eufemisticamente“diversificazioni”, ha dichiarato: “Le sue diversificazioni sono state ...

Estratto dell'articolo di Elvira Serra per il Corriere della Seraè una signora di 85 anni dalla dolcezza struggente e la tempra d'acciaio. Riservata per carattere e scelta, da 55 è la moglie di Vittorio Feltri.E ...... le poltrone morbide che ti abbracciano sotto alle finestre d'epoca, il tavolo in grado di accogliere i parenti di più di un nucleo famigliare per Natale, o sarà lei,(magrissima ...A proposito di numeri, l'anno scorso Feltri ha festeggiato 55 anni di nozze con: 'Non l'ho mai tradita. Certo, talvolta ho diversificato. Con il sesso ho chiuso '. Feltri e 80 anni ...

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: «Non è maschilista, ha aiutato una prostituta. Le sue... Corriere della Sera

In un’intervista al Corriere della Sera, Enoe Bonfanti svela alcuni retroscena sul giornalista bergamasco Vittorio Feltri, che nei giorni scorsi ha compiuto 80 anni. Eccone un estratto: Cosa gli ha re ...Enoe Bonfanti è una signora di 85 anni dalla dolcezza struggente e la tempra d’acciaio. Riservata per carattere e scelta, da 55 è la moglie di Vittorio Feltri. Cosa gli ha regalato per gli «Niente, ...