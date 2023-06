Emily Ratajkowski versione Matrix . Ma sotto la giacca niente

(Di martedì 27 giugno 2023) Trench total black in piena estate? Perché no? E così la modella si riconferma icona di stile dalle mise «bollenti». Così bollenti da farla sudare

C'erano poi anche Eva Longoria (tra l'altro cara amica di Victoria Beckham), la sex bomb, lo stilista enfant prodige Ludovic de Saint Sernin (bellissima l'idea che tra colleghi ci ...La sorella di Chiara Ferragni, invitata insieme a star comee Monica Bellucci, ha assistito allo show allestito nei giardini della reggia di Versailles direttamente da una barchetta ...C'è poi, ballerina super sexy col tutù. Seduta vicino all'attore e cantante Aron Piper ha accesso il gossip su un nuovo possibile flirt. Night look per Laetitia Casta mentre ...

Emily Ratajkowski come una ballerina: la sfilata di Jacquemus è in ... Stile e Trend Fanpage

Trench total black in piena estate Perché no E così la modella si riconferma icona di stile dalle mise «bollenti». Così bollenti da farla sudare ...Emily Ratajkowski ha stupito alla sfilata parigina di Jacquemus con in sensuale outfit total white da ballerina!