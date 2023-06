Emergenza Emilia - Romagna | torna il Generale Figliuolo | sarà il Commissario per la ricostruzione post alluvione

(Di martedì 27 giugno 2023) su Tg. La7.it -Francescoilstraordinario per l'e per lain. La nomina deldi ...

Sarà Francesco Figliuolo il Commissario straordinario per l'post - alluvione e per la ricostruzione in- Romagna . La nomina del Generale di Corpo d'Armata, già commissario straordinario per l'Covid - 19 , verrà ufficializzata nel ......sui territori diRomagna, Marche e Toscana colpiti dalle recenti alluvioni. Secondo quanto trapela da fonti di governo su Figliuolo - già commissario straordinario per l'Covid e ......del generale di corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo a Commissario alla ricostruzione in...in maniera eccelsa con le varie istituzioni territoriali (Regione e Provincia) durante l'...

Emergenza Emilia Romagna rilevazione personale a supporto ANCI LOMBARDIA

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina per il Generale che ha già gestito l'emergenza Covid-19 nel 2021 dopo l'alluvione di maggio in quel territorio ...(Adnkronos) - BMW Group Italia dona 500mila Euro a Save the Children a sostegno del Progetto “Ritorno Com’E.R.o” per fronteggiare l’emergenza in Emilia Romagna, a seguito dell’alluvione che ha colpito ...