«Emendamento dell’ultimo minuto per mettere a tacere i critici del garante irlandese»

(Di martedì 27 giugno 2023) La notizia ha scosso il Paese e, in particolar modo, coloro che si occupano di vagliare il lavoro del DPC (Data Protection Commission). Si tratta dell’autoritànazionale indipendente responsabile della tutela dei diritti dei cittadini relativamente ai propri dati personali, l’equivalente del nostroPrivacy italiano e quindi ilprivacy Irlanda. Sono loro, infatti, che vigilano sul GDPR. A protestare con effetto immediato è stato l’Irish Council for Civil Liberties, organizzazione associativa indipendente dal governo che agisce a garanzia dei diritti dei cittadini irlandesi, in particolar modo dicendo «a verità al potere, anche quando è impopolare o difficile». LEGGI ANCHE >>> Cosa prevede l’proposto dal governosulPrivacy ...