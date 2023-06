Emanuela Orlandi | estratto esclusivo dal libro ‘La ragazza che sapeva troppo’ | la sorella Federica rievoca gli ultimi contatti con lei

(Di martedì 27 giugno 2023) Esce oggi per Solferino “Lachetroppo”,inchiesta su, a 40 anni dal rapimento, a cura del giornalista del Corriere della sera Ferruccio Pinotti e del procuratore Giancarlo Capaldo che ha indagato sulla cittadina vaticana 15enne scomparsa nel 1983 nel cuore di Roma. Un titolo che può sembrare fuorviante, come seavesse la responsabilità di ciò che le è accaduto, come se fosse depositaria di inconfessabili segreti, alludendo a chissà cosa. Getta quasi un’ombra di ambiguità su una ragazzina di 15 anni. “Capisco la preoccupazione e la condivido”, spiega a FqMagazine Pinotti. “Mi dispiace ma quel titolo è appropriato perché se davveroera cosciente di essere stata ...

Un appello perché il Senato dia il via libera all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa die Mirella Gregori, le due ragazzine sparite a Roma ormai 40 anni fa. E' quello che arriva dai due legali delle famiglie, Nicodemo Gentile e Laura Sgrò in vista della seduta della I ...

Le parole del Pontefice al termine della preghiera dell'Angelus. In piazza San Pietro i partecipanti al sit in per i 40 anni della scomparsa. Il fratello Pietro: "È caduto un… Leggi ...