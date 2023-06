Elly Schlein incontra il ministro cinese Liu Jianchao | sul tavolo l' Ucraina e non solo

Per la sua prima uscita pubblica, Paola Belloni, compagna di, ha scelto il tribunale di Roma, dove sosterrà Roberto Saviano. Quest'ultimo, infatti, deve difendersi oggi dalle accuse di diffamazione ai danni della premier Giorgia Meloni . La Stampa ...Roma, 27 giu " Concluso l'incontro tra la segreteria del Pde il ministro Liu Jianchao, responsabile del dipartimento esteri del Partito comunista cinese in visita istituzionale in Italia con la sua delegazione. Lo rende noto il Pd.ha incontrato il ministro cinese Liu Jianchao, responsabile del dipartimento Esteri del Partito comunista cinese in visita istituzionale in Italia, con la sua delegazione. All'incontro - ...

"Niente psicodrammi": Schlein prova a nascondere la sconfitta in Molise ilGiornale.it

A Roma l’assemblea regionale. Campagna: “Ringrazio il segretario Daniele Leodori per la fiducia, non scontata. Sento entusiasmo e responsabilità ma, soprattutto, grande voglia di mettermi subito a lav ...Elly Schlein incontra Liu Jianchao: auspicato un ruolo della Cina nei confronti della Russia per porre fine all'invasione, e sulla necessità di una cornice strategica europea alle relazioni economiche ...