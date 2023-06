Elisa Esposito | la prof di corsivo | lascia TikTok | «Presa di mira | ho attacchi di pianto e rabbia»

'litiga' con TikTok: 'I miei video bannati' La ' prof di corsivoe ' lascia TikTok . La giovane milaneseha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa. Questa volta i ...Lo sfogo della prof di corsivoe contro la piattaforma: 'Sono stressata, per me questo è lavoro, non solo un ...'Ho deciso di prendermi una pausa da TikTok - ha raccontato- Nell'ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma, nel senso che continua ad eliminare e bannare i miei video. ...

Elisa Esposito, la "prof di corsivoe": "Lascio TikTok, ho attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni" TGCOM

Elisa Esposito, la 20enne influencer milanese diventata famosa un anno fa per le sue lezioni di "corsivoe", ha annunciato che lascerà TikTok. A spiegarlo ai follower è stata lei stessa sul social ...“Sono stata presa di mira da TikTok”, racconta Elisa Esposito spiegando di volersi prendere una pausa. “Ho perso il mio profilo da 1 milione e mezzo di follower 9 volte, ma non la darà vinta agli ...