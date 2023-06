Elezioni regionali in Molise | FdI quadruplica i voti | crolla il M5S

(Di martedì 27 giugno 2023) Campobasso – La larga vittoria del centrodestra invede FdI in ottima forma e il crollo del M5S in alleanza col Pd. Il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa col 63,7%. Il candidato di centro sinistra-M5S Roberto Gravina è al 34,8%. FdI è il primo partito con il 19,6% (nelledel 2018 era al 4,4%). Forza Italia ha il 12,7% rispetto al 9,4% del 2018. La Lega ha il 5,5% contro l’8,2% del 2018. Il Pd ha l’11,4%, nel 2018 il 9% ,il M5S corse da solo e ottenne il 31,6%, oggi si ferma al 7%.

Insomma: per espugnare una Regione governata dal centrodestra ci sarà da aspettare ... il quale successivamente cadde sotto i colpi prima delle elezioni Comunali nel giugno 2016 (Roma e Torino in ...In Molise ha stravinto il centro-destra, che si conferma forza di attrazione per l'elettorato in questi primi mesi di governo nazionale.