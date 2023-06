(Di martedì 27 giugno 2023) "Conferma la solidità della coalizione di Governo. Risultato ci spinge a continuare verso questa direzione" “Congratulazioni a Francescoper laalleregionali in. Un altro grande, ottenuto grazie al lavoro del, che conferma la solidità della coalizione di Governo. Un risultato che ci spinge a continuare verso questa direzione mantenendo fede alla promessa fatta agli italiani e alla fiducia che i cittadini hanno riposto in noi. Avanti così”. Lo scrive su Facebook Giorgia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lein, la reazione di Putin, la controffensiva ucraina, niente ergastolo per Cospito, cala l'edilizia. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Torna Putin: non ci spaccherete' apre il ..."Conferma la solidità della coalizione di Governo. Risultato ci spinge a continuare verso questa direzione" "Congratulazioni a Francesco Roberti per la vittoria alleregionali in. Un altro grande successo, ottenuto grazie al lavoro del centrodestra unito, che conferma la solidità della coalizione di Governo. Un risultato che ci spinge a continuare ...Nelleinil distacco tra i due contendenti è stato così netto che non si è reso necessario attendere la fine dello spoglio delle schede. 'Ho mandato un messaggio di congratulazioni a ...

Molise, i risultati delle elezioni Regionali la Repubblica

Home Adn Kronos Elezioni Molise 2023, Meloni: “Vittoria Roberti successo del centrodestra unito” ...Elezioni regionali Molise 2023, i risultati dei candidati e delle liste: Francesco Roberti del centrodestra è il nuovo presidente, Fratelli d'Italia fa il pieno di voti.