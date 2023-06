Elezioni in Molise | centrodestra e Renzi aprono alle nuove alleanze

(Di martedì 27 giugno 2023) Una vittoria agile, netta, perentoria. Francesco Roberti è il nuovo governatore del. Mancano ancora due sezioni ma la sostanza non cambia: l'anza tra ile il Terzo Polo è piaciuta. Molto, a giudicare dal 62% dei consensi raggiunti. Numeri da Prima Repubblica. Ma al di là delle indubbie capacità dell'ingegnere di Montefalcone, l'esperimento molisano apre a enormi prospettive nazionali. Partiamo da alcuni punti fermi. Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi, non riesce a trovare una sintesi interna. E non è un mistero che Matteo, pur nella doverosa discrezione necessaria per operazioni del genere, è molto interessato a inglobare il più importante movimento centrista italiano. Al tempo stesso, il governo guidato da Giorgia Meloni ha assoluta necessità di allargare la ...

leggi ancheregionali in, Roberti eletto presidente La dedica a Silvio Berlusconi 'Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato un punto di riferimento', ha detto ...L' ultimo sondaggio politico di Swg, diramato in data 26 giugno dal Tg La7 di Enrico Mentana, è arrivato nel momento in cui è in pieno svolgimento lo spoglio delleregionali inche hanno visto il centrodestra vincere nettamente. Sondaggio Swg 26 giugno - prima parte Fonte Swg Fratelli d'Italia che insi è confermato essere il primo partito ...

Roberti, 56 anni, ingegnere, nato a Montefalcone del Sannio (Campobasso), è stato sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso ...Tutto sul vincitore delle elezioni regionali in Molise Francesco Roberti, profilo e risultati finali. Sconfitto il campo largo Pd-M5S ...