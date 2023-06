Elemental e la crisi economica dell' animazione Disney Pixar | cosa sta succedendo?

(Di martedì 27 giugno 2023) Il film diretto da Peter Sohn rappresenta l'apice commerciale negativo di una gestione "al ribasso"o storico studio d', iniziata con l'arrivo'ormai ex CEOBob Chapek. I dettagli nel nostro approfondimento.è già un flop, purtroppo (qui la nostra recensione). Lo dicono i dati: costata la bellezza di 200 milioni (esclusi costi di marketing), l'ultima fatica targataha cominciato in modo disastroso la sua corsa ai botteghini americani, incassando in cinque giorni appena 34 milioni di dollari. Le cose vanno anche peggio nel mondo, dove al momento si registrano incassi di appena 15 milioni - considerando però l'uscita al 21 giugno. Le proiezioni parlano inoltre di un calo significativo nelle prossime settimane, quando il film ...

, il regista Peter Sohn a Roma: "Il cinema ha cambiato il mio mondo" Tutti i restanti ... Va specificato: il focus è sullaeconomica e non creativa , che di per sé in tredici anni (dopo ...e ladella Pixar Lo scorso anno, all'incirca in questo stesso periodo, parlavamo dell'esordio non esaltante di Lightyear al botteghino USA, successivamente tramutatosi in uno dei ...... l'innamoramento, l'ostracismo delle famiglie, l'incomprensione, la, la risoluzione positiva ..., il regista Peter Sohn a Roma: "Il cinema ha cambiato il mio mondo" Element City come New ...

Elemental e la crisi economica dell'animazione Disney Pixar: cosa ... Movieplayer

In questa puntata il trailer di Kraven, la crisi della Pixar e una impietosa disamina sui principali errori della lunga gestione produttiva di The Flash.Elemental, nuova fatica di casa Pixar, al suo esordio è in vetta al botteghino italiano del weekend. Lo seguono The Flash e Spider-Man Across the Spider-Verse.