Economia | Mattarella | ' no a mondo diviso tra Paesi agiati | con sviluppo impetuoso e poveri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Palermo, 27 giu. (Adnkronos) - "L'esigenza pressante di fornire risposte attendibili e durature si aggiunge alla necessità di porre riparo a disuguaglianze che accrescono, in molteplici aree del globo, le condizioni di disperazione e di abbandono. Se la crescita dell'globale negli ultimi decenni ha riversato qualche stilla di risorse verso le aree meno fortunate, pandemia e rinnovate tensioni internazionali, a partire dalla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro la indipendenza dell'Ucraina, hanno provocato un rallentamento delle economie, con una contrazione delle capacità di spesa in tutti ie soprattutto in quelli a più basso reddito". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Palermo al XVI Simposio Cotec sul tema “Innovazione nella finanza sostenibile”, insieme al Re ...