E voi | vi risposereste? Stasera in tv la risposta nella commedia un po’ tragedia “Per tutta la vita”

(Di martedì 27 giugno 2023) Ma voi cosa fareste nei loro panni? Scoprire all’improvviso che il matrimonio non è valido può avere due conseguenze. Riderci su e rifare la cerimonia. Oppure entrare in crisi insieme al rapporto di coppia. Cosa scelgono di fare i protagonisti di Perla vita? Lo scopriamoin tv su Rai 2. Dove, in prima visione, va in onda la dramedy diretta da Paolo Costella. Che l’ha scritta insieme a Paolo Genovese. Perla vita ha un cast di grande pregio. Formato da alcuni dei volti più famosi dei nostri schermi. Stiamo parlando di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Fabio Volo, Ambra Angiolini, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro. Il regista ha dichiarato di aver preso spunto da un fatto di cronaca. ...