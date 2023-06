E se le autocrazie fossero messe peggio delle democrazie liberali?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 giugno 2023) Sembrava, a un certo punto, che lestessero per cedere alle due grandidel nostro tempo. Da un lato un Occidente in crisi, con la nazione leader, gli Stati Uniti, scossa da profonde lacerazioni interne e governata da un presidente debole e anziano. E con l’Unione europea che spesso marcia in ordine sparso e incapace di svolgere un ruolo di rilievo in ambito internazionale. Il caos russo dimostra, invece, che è insensato dare per morta in anticipo la democrazia liberale. Proprio come accadde nel secolo scorso, quando essa fu in grado di reagire alla sfida autoritaria del comunismo vincendo la Guerra Fredda grazie al dinamismo economico e al pluralismo politico, sempre fecondo e portatore di benefici a lungo termine. L’imbarazzo di Pechino Possiamo chiederci, infatti, che cosa resta dell’alleanza “senza limiti” stipulata ...