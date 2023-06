È Roma che uccide | non YouTube

(Di martedì 27 giugno 2023) "Di Pietro sapeva di essere ripreso all’interno dell’auto, ma non interagiva con la telecamera ed era sempre concentrato alla guida”. Lo ha scritto in un’ordinanza la Gip che ha di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...tanto' 'La nave - traghetto ha aspettato il rapido- Siracusa per l'imbarco. Quasi trenta minuti di ritardo.' 'Sbrighiamoci, dobbiamo fare una biopsia sulla cavia (La 'biopsia' è un esame...Arrivato a parametro zero lo scorso novembre, dopo essersi liberato dal Bodo/Glimt, la sua cessione rappresenterebbe una totale plusvalenza per le casse dellasi avvicinerebbe sempre di più ...leggi anche Tiziano Ferro in concerto a: "Diventate ciòvolete". VIDEO La scaletta Ad annunciare la scaletta delle tappe del tour TZN 2023 è stato Tiziano Ferro in persona, già qualche ...

Incidente a Roma, Di Pietro risponde al Gip: "Sono distrutto per quello che è successo" RaiNews

Il giudice ha detto no alla richiesta della difesa. Presenti a piazzale Clodio in solidarietà con lo scrittore Murgia e compagna Schlein ...Grande assente nel ddl Salvini la moderazione della velocità, Principale causa della gravità delle collisioni stradali. Le associazioni della piattaforma #città30subito: Per fermare davvero la strage ...