(Di martedì 27 giugno 2023) Secondo voci recenti, Paulostarebbe chiedendo con insistenza alla società giallorossa l’acquisto dell’ex compagno di squadra AlvaroNonostante il continuosu Gianluca Scamacca, lanon sembra essere intenzionata a cedere alle richieste del West Ham. Gli inglesi, infatti, vorrebbero vendere il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito con L'articolo

sta bene alla Roma ma A oggi l'intenzione di Pauloè di restare alla Roma e per questo motivo le parti - sudi Mourinho - sono convinte di poter arrivare a un accordo per il ...In attacco, visto ildel Milan per Morata e Scamacca , si monitora il solito Nzola , con l'...e Zalewski, invece, si sfidano s ui social a colpi di ballo , con l'argentino che è stato ...... nuova star del Psg (inpure su Mbappé). Raggiunti da tempo gli accordi con entrambi i ..., corteggiato anche dal Real Madrid, si conferma una pista parallela. SCONTRO PER SPINAZZOLA La ...

Dybala in pressing con la Roma per prendere Morata DailyNews 24

Paulo Dybala, futuro in giallorosso La clausola spaventa la Roma: i bianconeri del Newcastle pronti a coprire d'oro la Joya.Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...