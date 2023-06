Dua Lipa interpreta Barbie Sirena nel nuovo film di Greta Gerwig | “Ci sono molto glitter e molto pop”

Si colora di pastello e di lucentezza metallizzata la collezione La Vacanza proposta da Donatella Versace e indossata dall'artista, a testimonianza dello stile Versace. Dagli archivi ...Lo dimostrano le passerelle di moda, i look street style delle celebrities (Emily Ratajkowski,, Valentina Ferragni per citarne alcune), e i contesti di vita di tutti i giorni, come l'ufficio ...... un commovente tributo al girl power, anche se a volte un po' troppo cliché , o uno spettacolo musicale pieno di tormentoni di Nicki Minaj e, la risposta è tutto questo e molto altro " si ...

Da popstar a icona cinematografica: Dua Lipa conquista il grande ... Domani Press

In collaborazione con il duo di produttori londinesi Saltwives, che hanno lavorato con artisti del calibro di Dua Lipa, Ellie Gouldind e Sigrid, K-391 accompagna gli ascoltatori in un viaggio emoziona ...Una fonte vicina a Selena Gomez ha fornito qualche aggiornamento sui recenti unfollow della cantante e attrice su Instagram.