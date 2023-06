(Di martedì 27 giugno 2023) Un'associazione per delinquere finalizzata alnazionale e internazionale di, riciclaggio e autoriciclaggio è stata sgominata dai carabinieri di Monza, coordinati dalla Dda di ...

Un'associazione per delinquere finalizzata alnazionale e internazionale die armi, riciclaggio e autoriciclaggio è stata sgominata dai carabinieri di Monza, coordinati dalla Dda di Milano. Agli indagati sono stati contestati 221 ...Parallelamente aldi, è emerso appunto undi armi da fuoco comuni e da guerra. Parte dei guadagni erano reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro di ...Le armi Parallelamente aldi, è emerso un illecito commercio di armi da fuoco comuni e da guerra (mitragliette UZI, fucili da assalto AK47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, nonché ...

Droga e traffico d'armi, 30 arresti in tutta Italia TGCOM

I Carabinieri di Monza - coordinati dalla DDA di Milano - hanno disarticolato un’associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti ed armi, ricic ...I carabinieri di Monza, coordinati dalla Dda di Milano, hanno smantellato un’associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti e armi, riciclaggi ...