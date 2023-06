DPCM 60 CFU | verso la firma del premier Meloni | ma i rettori sottolineano tempi e requisiti troppo stringenti Le ultime notizie

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 27 giugno 2023) In dirittura d'arrivo ilper la nuova abilitazione degli insegnanti: acquisiti i prescritti pareri il testo dovrà essereto dal. Le attività universitarie potrebbero essere avviate in autunno, tanti i docenti in attesa di poter conseguire il titolo che darà l’accesso ai concorsi per l’insegnamento. L'articolo .