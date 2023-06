Il Regional Manager diaggiunge che "Il casoè emblematico di come l'investimento fatto dall'amministrazione in termini di infrastruttura genera un indotto che prima non esisteva. Viene ...Luglio Il 05 - 07 - 23 ore 21.00 il. Giacinto Buscaglia e il musicista Schiavon con il libro "... All'interno la muratura nuda della navataincrostazioni di malta; nell'abside restano ......CUCINA MERCOLEDì 5 LUGLIO EDIZIONI DEL DELFINO MORO ore 18.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO PER RAGAZZI SCOGLIO IL CAPODOGLIO ALLA SCOPERTA DEL MEDITERRANEO 2023 - con l'autore Davide Sirila

Dott presenta l'impatto della micromobilità in Lombardia - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Milano, 27 giu. (askanews) - Dott, operatore della micromobilità presente a Milano dal 2020, rivela che i suoi servizi di monopattini e ...Si è svolto questa mattina, martedì 27 giugno 2023, presso la sede del CPIA di Brindisi, in via Vittorio Veneto n. 5, la stipula del protocollo d’intesa tra ...