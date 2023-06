«Doppio esame per guidare auto di grossa cilindrata e tolleranza zero per chi guida drogato» | le ipotesi che sta valutando Salvini

(Di martedì 27 giugno 2023)contro chi viola il codice della strada. È questa la dura linea del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, che in un’intervista a Rtl ha annunciato che potrebbe essere previsto un secondodella patente per chi vuoledi. Sta poiil ritiro della patente per trent’anni in caso di incidenti gravi contore recidivo all’uso di alcool e droghe. Queste sono solo alcune delle misure a cui il Governo sta lavorando da sei mesi per ideare nuove norme del codice della strada. «I drammi degli ultimi giorni confermano della necessità di portare più educazione stradale nelle scuole con punti in più sulla patente per ragazzi ...

Dall'inizio della guerra, nei mercati locali e nelle comunità dei Paesi presi inda ActionAid, le comunità spendono in media il(101% in più) per una pagnotta di pane (con un aumento ...I ragazzi al ministero hanno proposto che anche per gli adulti la guida di una macchina di una certa cilindrata preveda un ulteriore", dice il ministro. Una proposta che il ministero sembra ...... sono stati oltre 2 milioni ( dati censuari editore ) gli accessi al sito, ilrispetto al ... che nella settimana che ha preceduto l'inizio dell'di Stato ha osservato sulle sue pagine un ...

Supercar: Salvini propone doppio esame per guidare auto potenti SicurAUTO.it

Novità per le supercar Salvini propone un doppio esame per guidare le auto più potenti. Al momento è solo un'idea, in futuro chissà.Skuola.net annuncia di aver toccato numeri record, in termini di audience, sia sul sito che sui social, in occasione della Maturità 2023 ...