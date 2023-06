Dopo un anno | Tommasi è già finito in panchina | il flop del sindaco a Verona

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) “A.A.A. Cercansi giocatori per squadra di Serie A”, protestava la curva del. Erano i primi anni '90, la squadra era impantanata in B e nelgiocava Damiano, giovane faticatore di centrocampo. Ili giocatori poi li ha trovati, e anchenon era male, ma da uncerca il, perché il 26 giugno di unfa è stato eletto, e la congiuntura astrale è stata irripetibile: il centrodestra diviso alle elezioni e il candidato di centrosinistra che senza far campagna elettorale diventa. Da alloraper uno scherzo spazio-temporale è tornato calciatore, sempre presente in campo e capitano della nazionale dei sindaci. L'altro ...