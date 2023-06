Dopo la chirurgia gastrica | quanti McDonald' s può mangiare una persona? Guarda cosa ordina e rimarrai sorpreso!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Una donna ha perso 5,5 pietreaver subito un intervento di sleeve, ma quali fast food puòora? Lucy Mawson ha condiviso la sua esperienza sui social media, rivelando che non puògrandi porzioni, in particolare di fast food come's. In un video, Lucy ha spiegato come deve masticare lentamente e che puòda uno a tre chicken nuggets, a seconda del giorno. Ha anche detto che con una sleeve, non si sperimenta la normale sensazione di pienezza. Ogni, tuttavia, potrebbe avere una reazione diversa. Diparliamo in questo articolo... - Una donna ha perso 5,5 pietre grazie a una sleeve- Ha rivelatoprodotti del ...